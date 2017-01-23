10 خطوات تزيد من خصوبة الرجل وتقلل من تشوهات الحيوانات المنوية

كتبت أمنية فايد

أوضح الدكتور "وائل البنا" استشارى النساء والتوليد، أن العلم تغير إذ كان يقع اهتمام الطبيب الأول على تحقيق هدف الإنجاب على السيدة والبويضات والإصابات التى يمكن أن تؤثر على حمل الأم، ودور الزوج هنا يقتصر على إعطاء الحيوانات المنوية فى مراكز الخصوبة أو عيادات النساء والتوليد.

وتابع، حاليا ينظر الطبيب للسائل المنوى من 3 محاور أساسية أساسية،

وهى..

1. عدد الحيوانات المنوية، ويلاحظ تأثر الحيوانات المنوية بالمعمل الذى تم فيه الاختبار.

2. الحركة، كان ينظر الأطباء على حركة الحيوانات المنوية باعتبار 60% أو 40% ولكن الآن ليس المهم نسبة الحركة ولكن الأهم أن تكون الحركة أمامية مطلقة للتأكد من قدرتها على الحركة من المهبل حتى البويضات فى الحوض.

3. تشوهات الحيوانات المنوية، ممكن أن يكون الحيوان المنوى ذو رأسين، هذه الحيوانات المنوية المشوهة تكون غير قادرة على تلقيح أى بويضة ونعتبرها كأنها غير متوفرة، ولكن هناك حاليا علاجات يتم وصفها للرجل لعلاج هذه التشوهات.

وأضاف، يصاب الأزواج بصدمة فى حالة مواجهتهم بعدم احتواء اختبار السائل المنوى الخاص بهم على حيوانات منوية، وهناك سبب لا ينظر إليه الكثير من الأطباء وهو وجود سدة فى طريق الحيوانات المنوية بسبب حصوة أو كثرة للأملاح هى التى تقلل من عدد الحيوانات المنوية، وفى حال عدم وجود هذه السدة علينا إعطاء الأمل للأزواج إذ يمكن حاليا أن ينجب الرجل بحيوان منوى واحد باستخدام تقنيات الحقن المجهرى الحديثة.

وأشار الدكتور إلى 10 خطوات يمكن عن طريقها زيادة معدلات الخصوبة لدى الأزواج،

وهى..

1. الامتناع عن التدخين نهائيا، أو بحد أقصى يتناول الرجل 5 سجائر يوميا.

2. ارتداء الملابس القطنية الداخلية والمريحة.

3. الحد من التعرض للمياه الساخنة أو الجلوس فترات طويلة داخل غرفة السونا.

4. عدم الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، بحيث يتم تناول المضادات الحيوية عند اللزوم وتحت إشراف الطبيب.

5. تناول لتر ونص مياه على مدار اليوم للتخلص من السموم الزائدة فى الجسم.

6. للرجال الذين يتناولون هرمونات "فورمت الساحل" عليهم أن يعرفوا أن كل هرمون يزيد العضلة يعمل على توقف الغدة النخامية وهو ما يؤدى إلى إيقاف هرمون التستيرون وينتج عنه ضعف الحيوانات المنوية.

7. الامتناع عن تناول وجبات "الجانك فود" لأنها تؤدى إلى ضعف إنتاج الحيوانات المنوية.

8. الحد من حالات التوتر العصبى، لأنه يزيد من إفراز هرمون الإدرينالين الذى يعمل على قبض الأوعية الدموية وهو ما يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب مبكرا فضلا عن الضعف الجنسى الشديد وسرعة القذف ويؤثر على عدد الحيوانات المنوية.

9. المحافظة على عدم تكوين الكرش بعد الجواز لأنها تعتبر مخزنا للدهون التى تؤثر على خصوبة الرجل.

10.عدم وضع أجهزة "اللاب توب" على الساقين، نظرا لخروج حرارة من هذه الأجهزة تؤثر بشكل كبير على عدد الحيوانات المنوية للرجال وكذلك وضع الهواتف الذكية فى جيب البنطلون.