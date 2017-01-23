القوات العراقية تقتحم آخر مناطق الساحل الأيسر للموصل

وكالات الأنباء

أعلن نقيب فى الجيش العراقى من قيادة عمليات نينوى، فى تصريح لمراسلة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، اقتحام آخر مناطق الساحل الأيسر لمدينة الموصل لتحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى.

وأوضح النقيب الذى تحفظ الكشف عن اسمه، أن قوات من الفرقة التاسعة ولواء من الفرقة 16 يدعى "لواء 71"، باشرت صباح اليوم، اقتحام منطقة الرشيدية (على بعد 8 كم شمال غرب مركز مدينة الموصل)، بدعم من طيران التحالف الدولى ضد الإرهاب.

وأضاف النقيب، أن طيران التحالف كبد تنظيم "داعش" خسائر بشرية فادحة فى الرشيدية التى تعتبر آخر مناطق الساحل الأيسر لمركز نينوى، بضربات نوعية سددها على مقار وتجمعات للدواعش منذ يوم أمس الأحد وحتى ساعات الصباح الأولى من اليوم.

ورجح النقيب، أن تعلن القوات العراقية تحرير المنطقة من قبضة "داعش" فى الساعات القليلة المقبلة، وبذلك يصبح الساحل الأيسر للموصل محررا بالكامل وتحت سيطرة القوات العراقية.

وحققت القوات العراقية بدعم من مقاتلى أبناء العشائر والبيشمركة، والتحالف الدولى ضد الإرهاب، فى عمليات "قادمون يا نينوى" التى انطلقت يوم 17 أكتوبر الماضى، انتصارات كبيرة على تنظيم "داعش" وإلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة به فى المحافظة والساحل الأيسر لمركزها.