أخبار عاجلة

بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
مورينيو يوضح موقف روني من مباراة الدوري الأوروبي -
شيري ستوديو - راغب علامة ...فترة التسعينات أزهى فترات الفن ويغني مع شيرين " اسف حبيبتي " -
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة تاجر أدوات منزلية بمنيا القمح بعد محاولة بلطجية سرقته بالإكراه

Google+ Print
إصابة تاجر أدوات منزلية بمنيا القمح بعد محاولة بلطجية سرقته بالإكراه إصابة تاجر أدوات منزلية بمنيا القمح بعد محاولة بلطجية سرقته بالإكراه

>الشرقية - فتحية الديب

أصيب تاجر أدوات منزلية بمدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بجروح، وتم نقله لمستشفى منيا القمح العام، بعد قيام 3 بلطجية بالتعدى عليه لمحاولة سرقته بالإكراه من أمام منزله بمدينة منيا القمح، وتولت نيابة منيا القمح التحقيق برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام عدد من الأهالى بضبط شخص أثناء محاولته مع 2 آخرين لاذا بالفرار، بمحاولة سرقة "محمد.ا" تاجر أدوات منزلية بمدينة منيا القمح، بعد إصابته بجروح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2142 جنح منيا القمح.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365