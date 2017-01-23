إصابة تاجر أدوات منزلية بمنيا القمح بعد محاولة بلطجية سرقته بالإكراه

الشرقية - فتحية الديب

أصيب تاجر أدوات منزلية بمدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بجروح، وتم نقله لمستشفى منيا القمح العام، بعد قيام 3 بلطجية بالتعدى عليه لمحاولة سرقته بالإكراه من أمام منزله بمدينة منيا القمح، وتولت نيابة منيا القمح التحقيق برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام عدد من الأهالى بضبط شخص أثناء محاولته مع 2 آخرين لاذا بالفرار، بمحاولة سرقة "محمد.ا" تاجر أدوات منزلية بمدينة منيا القمح، بعد إصابته بجروح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2142 جنح منيا القمح.