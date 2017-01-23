السجن سنة لتاجر وصياد لذبحهما الحمير لبيع جلودها بميت بشار فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنح منيا القمح بالشرقية، بمعاقبة تاجر حمير وصياد، بقرية ميت بشار بالسجن سنة لكل منهما لذبحهما الحمير وبيع جلودها.

تعود أحداث القضية لشهر يوليه لسنة 2016، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا بقيام العشرات من الأهالى بقرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح، بضبط شخصين أثناء قيامهما بذبح الحمير على جسر ترعة بالقرية، وتبين أنهما "محمد ا" 50 سنة تاجر حمير و"مصطفى ب" 50 سنة صياد، وتبين قيامهما بذبح الحمير حية لبيع جلودها وقيامهما بشراء الحمار بمائة جنيه وبيع جلده بـ200 جنيه، وقررت النيابة العامة إحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنح.