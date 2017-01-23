صحة القليوبية: استقرار الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم سيارتى شبرا الخيمة

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أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور نصيف حفناوى العفيفى، استقرار الحالة الصحة للمصابين فى حادث تصادم سيارتين بنزلة كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة صباح اليوم الاثنين، والذى أسفر عن إصابة 15 شخصا من الركاب.

وأشار حفناوى، فى تصريح اليوم الاثنين، إلى أنه قد تم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام والتأمين الصحى بشبرا الخيمة، لتلقى العلاج اللازم حيث تنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وكسور بسيطة فى الجسد، مضيفا أنه من المقرر أن يغادروا المستشفى خلال ساعات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بالواقعة، وانتقل العقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة إلى موقع الحادث.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء سير سيارة ميكروباص من نزلة كوبرى أحمد عرابى، وبسبب السرعة الزائدة، اختلت عجلة القيادة فى يد قائدها، مما أدى إلى تخطى الحاجز الخرسانى للكوبرى واصطدامه بسيارة تاكسى، ونتج عن الحادث إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة بالجسد وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وتولت النيابة التحقيق.