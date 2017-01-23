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ضبط 11طن دقيق وسكر مجهولة المصدر وتحرير 71 قضية تموينية فى حملة بالمنوفية

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ضبط 11طن دقيق وسكر مجهولة المصدر وتحرير 71 قضية تموينية فى حملة بالمنوفية ضبط 11طن دقيق وسكر مجهولة المصدر وتحرير 71 قضية تموينية فى حملة بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

شن قسم مباحث فى المنوفية حمله مكبرة، بدائرة المديرية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة، وأسفرت جهودها عن تحرير "71" قضية تموينية متنوعة بين 51 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية 9 قضايا عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية، قضية عدم وجود سجل تجارى، كما تم ضبط 5 طن دقيق، 10 طن أسمدة زراعية، 6 طن سكر، 15 طن أسمنت مجهولة المصدر بدائرة قسم السادات والشهداء.

 

 

وقامت الحملة تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية ، والعقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، وعاطف الجمال وكيل وزارة التموين.

 


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