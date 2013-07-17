القنصل البولندى بعد لقائه بالمحافظ: البحر الأحمر آمنة على السياح

أكد "سكوتشك ستيانوف" سكرتير أول السفارة البولندية بالقاهرة والقنصل البولندى بمصر أن الحالة الأمنية بالبحر الأحمر مناخ ممتاز فى أعلى معدلاتها ولا توجد أى أخطارا على السياح البولنديين بها.

وأضاف ستيانوف أن منطقة البحر الأحمر، لا توجد بها أى تأثيرات للإحداث التى تدور بالقاهرة، ولا توجد أى أخطارا على السائح البولندى وأن الحياة طبيعية جدا فى الغردقة ولا يوجد أى إلغاء لحجوزات الأفواج السياحية البولندية.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة البحر الأحمر لتفقد الحالة الأمنية بمختلف مدنها على خلفية أحداث العنف التى تدور بالقاهرة.

وأشار القنصل البولندى إلى أن السفارة تخطر السياح بأى أخطار قد يتعرضون لها وتطلق تحذيرات عبر وسائل الإعلام البولندية ولكن من خلال زيارته على مدار ثلاثة أيام للبحر الأحمر ومدينة الغردقة الأكثر إقبالا من السياح البولنديين، لم نلاحظ أى خطر على رعايانا من السياحة.

وإن منطقة البحر الأحمر منطقة آمنة وهادئة وأشار إلى أن هناك 600 ألف سائح زاروا مصر معظمهم كانوا بالبحر الأحمر خلال العام الماضى وأن السفارة البولندية تأمل فى وصول عدد السياح البولنديين القادمين لمصر إلى مليون سائح خاصة أن الأسعار السياحية تناسب الطبقة المتوسطة ببولندا كما كان مخطط قبل الثورة مؤكدا أن مصر أصبحت تلقى قبولا لدى السائح البولندى وشغف من العديد من السياح البولنديين لزيارتها.

وأوضح أن هناك تسهيلات تقدمها سفارة بولندا فيما يخص تأشيرات رجال الأعمال المصريين بما يسمح بمزيد من التعاون المشترك التجارى كذلك بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال النفط خاصة، وأن مصر لديها الكثير من الخبراء فى هذا المجال.

ومن جانبه أكد اللواء طارق المهدى محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تتمتع بتنوع مبهر فى المنتج السياحى ويجب استثماره وتحقيق أكبر فائدة للوصول إلى فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم طرح مخطط للبحر الأحمر لعام 2030 وسيتم الاستعانة بشركات عالمية متخصصة فى التسويق مشيرا إلى أنه باتت الحاجة ملحة لإقامة قناة فضائية على مستوى عالمى تساهم فى دعم السياحة بمصر بشكل عام والبحر الأحمر على وجه الخصوص.