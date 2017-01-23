تحذير لمواطني الدولة المتواجدين في الولايات الجنوبية من أعاصير شديدة

حذرت قنصلية الإمارات في نيويورك مواطني الدولة المتواجدين في الولايات الجنوبية بتعرض أجزاء من فلوريدا وجورجيا حاليا لأعاصير شديدة.

وقالت عبر حسابها في موقع "تويتر": قد تتعرض أجزاء أخرى من الجنوب الشرقي لرياح مدمرة و برد كبير الحجم.

وأضافت: نرجو منكم متابعة آخر المستجدات على محطات الأخبار والطقس المحلية والالتزام بالتحذيرات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية في مناطقكم.

في حالات الطوارئ يرجى الاتصال بـ 911 أو أي رقم طوارئ المخصص في مناطقكم وعدم التردد بالاتصال برقم هاتف القنصلية الإمارات للطوارئ 2575-630-646

لمزيد من المعلومات عن تطورات ومسار العاصفة ، يرجى زيارة موقع مركز الأعاصير الوطني على الرابط http://www.spc.noaa.gov