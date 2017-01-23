وزارة تنمية المجتمع تدعم "رحلة الخير"

ترسيخا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوجيه أنشطة هذا العام إلى الجانب الإنساني والخيري ، نظم صالون الملتقى الأدبي "رحلة الخير" بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وهي عبارة عن حملة إنسانية خيرية تهدف إلى تخصيص ريع هذه الزيارة لخدمة كبار السن، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بما يسهم في تعزيز الدور الريادي الذي تقوم به الدولة لإسعاد جميع شرائح المجتمع.

وشاركت في هذه الحملة 54 امرأه من مختلف إمارات الدولة ، انطلاقا من أبوظبي ، وصولا إلى متحف الساروق في دبي ، مرورا بمنطقة البستكية ، و انتهاء بمتحف المرأة في دبي.

> و قالت سناء سهيل ، وكيل وزارة تنمية المجتمع: " كل الشكر إلى المشاركات في هذه الحملة التي عكست حس المسؤولية الاجتماعية التي تعبر عن القيم الراسخة و الثابتة في نفوس أبناء دولة الإمارات".

وأضافت: "تنسجم هذه الحملة مع خطط وأهداف الوزارة الرامية إلى تعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية لإيجاد مجتمع متلاحم في مسيرة التنمية والعطاء".

من جانبها قالت أسماء صديق ، رئيسة صالون الملتقى الأدبي : "إن توجهاتنا لهذا العام ، استمدت من خطة الدولة بتخصيص عام 2017 عاما للخير ، حيث قمنا بإعداد 12 فعالية على مدار العام تهدف إلى دعم فئة كبار السن ، و نتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة تنمية المجتمع على منحنا الفرصة من خلال هذا التعاون المشترك الذي من شأنه أن يعزز أهداف الوصول إلى المجتمع بكافة فئاته والارتقاء بالخدمات في الدولة."

ترأس الوفد كلا من سناء سهيل ، وكيل وزارة تنمية المجتمع ، و أسماء صديق رئيسة صالون الملتقى الأدبي و عدد من ممثلي كلا الجهتين. كما و كان في مقدمة مستقبلي الوفد في متحف المرأة ، الدكتوره رفيعه غباش التي شكرت الجهود المبذولة لترسيخ دور المرأة في مجال العمل التطوعي بشكل خاص و لإثراء عام الخير بشكل عام.