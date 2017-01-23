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إسلام جمال يوقع اليوم لبتروجت

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إسلام جمال يوقع اليوم لبتروجت إسلام جمال يوقع اليوم لبتروجت

>كتب أحمد توفيق - عمرو جاب الله

فضل إسلام جمال مدافع نادي الزمالك، الانتقال لصفوف فريق بتروجت على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الجارى، رغم العروض العديدة التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وجاء تفضيل إسلام جمال الانتقال لنادي بتروجت بسبب تمسك المعلم حسن شحاتة بالحصول على خدمات اللاعب، حيث أكد مدافع الزمالك أنه كان يتمنى التدريب تحت قيادة المعلم منذ فترة طويلة ومن الصعب أن يفرط فى هذه الفرصة .

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن انتقال إسلام جمال لصفوف بتروجت بشكل رسمى خلال الساعات القليلة القادمة بعد الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة .

وتلقى إسلام جمال العديد من العروض خلال الفترة الماضية حيث أبدت أندية الإسماعيلى و الشرقية و المقاصة رغبتها فى الحصول على خدماته ومن المقرر أن يعقد المدافع الدولى جلسة ثانية اليوم مع مسئولى بتروجت لتوقيع العقود وإنهاء إجراءات انتقاله.


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