بالصور.. أهالى قرية أولاد الشيخ بسوهاج يطالبون بتشغيل محطة مياه الشرب

سوهاج – عمرو خلف

طالب أهالى قرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام بسوهاج بتشغيل محطة مياه الشرب والتى تم بناؤها عام 2003 ولم يستكمل بها العمل حتى هذه اللحظة، ما أثار استياء الأهالى حيث إن المحطة تخدم 12 ألف نسمة من الأهالى بالإضافة إلى القرى والنجع المجاورة والذين يشتكون من سوء حالة مياه الشرب والتى تزيد نسبة ملوحتها عن الطبيعى ويعتبرها البعض مياه غير صالحة للشرب.

وقال فى البداية عمار عبد الحفيظ يونس أحد الأهالى بالقرية إن محطة المياه تم بناؤها عام 2003 ومن وقتها وحتى الآن لم يستكمل العمل بها وهى محطة تحلية تخدم القرية وعدد سكانها 12 ألف نسمة وكذلك القرى والنجوع المجاورة.

وقال جعفر رشدى أحد الاهالى، إن المحطة سوف تخدم 10 قرى أخرى ونجوع وهو ما ينتظره الأهالى بالقرية والقرى المجاورة منذ سنوات، ولكن لم يحدث مع توقف العمل بها أيضا منذ سنوات بدون سبب واضح.

وأضاف جعفر أن توقف العمل بالمحطة أثار استياء الأهالى بالقرية والقرى المجاورة طالبا باستكمال تنفيذ الأعمال بها لخدمة المواطنين والذين يشربون مياه غر مطابقة للمواصفات.

ومن جانبه قالت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والمسئولة عن تنفيذ المشروع إنه سوف يتم الانتهاء من الأعمال داخل المحطة فى شهر يونيو 2017، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المحطة بنسبة 85 % وجارى حتى الآن العمل بها إلى أن يتم الانتهاء منها فى المياد المحدد.

ومن جانبه قال اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفذ محطة مياه أولاد الشيخ المدمجة بمركز دار السلام والتى تغذى قرية أولاد الشيخ وتبلغ طاقتها التصميمية 2000 متر مكعب لكل يوم وأن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة تبلغ 90% للأعمال المدنية ونسبة 80% للأعمال الكهروميكانيكا ونسبة 90% للشبكات.