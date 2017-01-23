البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من " إحباط تهريب 45 طن أرز قبل بيعه بالسوق السوداء بالبحيرة.

وكان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط " ( 600ر45 ) طن من الأرز الشعير، كما تم ضبط ( 788522 ) قطعة أدوات صحية مختلفة الأنواع والأحجام ، عدد ( 292000 ) كراتين وعلب فارغة للمنتجات السابقة . وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

وتم ضبط ( 3 ) طن أصابع بسكويت معدة للتعبئة ، ( 64800 ) قطعة بسكويت ، ( 2 ) طن سكر ، ( 873 ) كيلو بنبونى معده للتوزيع وبدون بيانات ، ( 500 ) لتر سولار لتحقيق أرباح غير مشروعةو تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط سيارة ماركة شيفرولية خضراء اللون نصف نقل ( 500ر1 ) طن دقيق بلدى مدعم وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة، كما تم ضبط ( 15 ) شيكارة بإجمالى ( 750 ) كيلو أسمدة زراعية مدعمة، وتحرر المحضر اللاز وجارى العرض على النيابة العامة.