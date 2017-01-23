>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة
تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من " إحباط تهريب 45 طن أرز قبل بيعه بالسوق السوداء بالبحيرة.
وكان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط " ( 600ر45 ) طن من الأرز الشعير، كما تم ضبط ( 788522 ) قطعة أدوات صحية مختلفة الأنواع والأحجام ، عدد ( 292000 ) كراتين وعلب فارغة للمنتجات السابقة . وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.
وتم ضبط ( 3 ) طن أصابع بسكويت معدة للتعبئة ، ( 64800 ) قطعة بسكويت ، ( 2 ) طن سكر ، ( 873 ) كيلو بنبونى معده للتوزيع وبدون بيانات ، ( 500 ) لتر سولار لتحقيق أرباح غير مشروعةو تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط سيارة ماركة شيفرولية خضراء اللون نصف نقل ( 500ر1 ) طن دقيق بلدى مدعم وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة، كما تم ضبط ( 15 ) شيكارة بإجمالى ( 750 ) كيلو أسمدة زراعية مدعمة، وتحرر المحضر اللاز وجارى العرض على النيابة العامة.
وفى السياق قاد اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور ، حملة مرورية مكبرة بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز دمنهور ، اليوم ، أسفرت عن ضبط 5 سائقين لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة كما تم ضبط سيارتين مسروقتين .
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى شارك فيها العقيد السيد الصيرفى مفتش مباحث الإدارة بمنطقة دمنهور بإشراف اللواء عاطف الشاعر مدير مباحث الإدارة العامة للمرور والمقدم محمد فؤاد الشامى رئيس مباحث قسم مرور دمنهور، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة، وتم فحص 20 من السائقين، وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، كما تمكن العقيد السيد الصيرفى مفتش مباحث الإدارة بمنطقة دمنهور من ضبط " السيارة رقم ى ط أ 826 ماركة متسوبيشى موديل 1999 كحلى اللون قيادة " عادل ع ع " صاحب مغسله ومقيم زاوية حمور مركز الدلنجات وبالكشف عن السيارة تبين أنها تحمل شاسيه رقم 10483 موتور رقم 204 ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 3568/3013 جنح قسم العجوزة جيزة عن بلاغ مها محمد حنفى المقيمة المهندسين القاهرة ومنصرف لها لوحات معدنية رقم ن م 3947 واللوحات المثبته عليها تخص سيارة ماركة سوزوكى ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6541/2016 جنح قسم شرطة مصر الجديدة القاهرة عن بلاغ " محمد صابر خليفه المقيم مصر الجديدة القاهرة وتحرر المحضر اللازم جنح مركز شرطة الدلنجات ، وجارى تحرير محضر بالواقعة.
>