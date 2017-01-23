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أهالى بلبيس يشكون انتشار "الحمى القلاعية".. والطب البيطرى يشكل لجنة للكشف

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أهالى بلبيس يشكون انتشار "الحمى القلاعية".. والطب البيطرى يشكل لجنة للكشف أهالى بلبيس يشكون انتشار "الحمى القلاعية".. والطب البيطرى يشكل لجنة للكشف

>الشرقية – إيمان مهنى

سيطرت حالة من الغضب على مربى العجول والمزارعين بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لانتشار مرض الحمى القلاعية فى عدد من القرى، وتقصير الوحدات البيطرية فى سرعة السيطرة على الفيروس المنتشر مما كبدهم خسائر كبيرة.

يقول نبيل الرفاعى أحد المربين بقرية السعادات، لـ"اليوم السابع"، إن مرض الحمى القلاعية انتشر بين المواشى فى القرية، لافتا أن السعادات من أشهر القرى المعروفة بتربية المواشى، ويوجد عدد كبير من أصحاب المعالف فيهم، الأمر الذى تسبب فى خسائر مادية كبيرة، سوف يعرضنا للسجن، فعلينا التزامات مادية وقروض بنكية مربوطة على تلك المواشى، لافتا أن لديه 5 عجول و3 جواميس نفقت بسبب الإصابة بالمرض خلال الأيام الماضية.

وأضاف أحد الأهالى ويدعى أيمن سالم، رغم انتشار الفيروس، لا يوجد أى اهتمام من الوحدة البيطرية، لم توفر علاج أو أمصال لتلك القرى، لافتا أن العديد منهم لجأ للطبيب البيطرى الخاص، إلا أن تلك العلاج مكلفة جدا وغير متوفرة.

وناشد الأهالى مديرية الطب البيطرى، بسرعة توفير لجان للكشف على المواشى، للحد من انتشار الفيروس وتوفير الأمصال والعلاجات اللازمة فى الوحدات البيطرية.

من جانبه قال الدكتور أشرف توفيق مدير الطب البيطرى بالشرقية، إنه تقرر تشكيل لجنة بيطرية لتوقيع الكشف الطبى وسحب عينات من المواشى المصابة، لتحديد نوعية الإصابة، وكذلك سرعة تقديم العلاج اللازم والتحصينات للمواشى الأخرى.


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