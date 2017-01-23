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رواد تويتر يطالبون بمحاكمة 6 إبريل: "ضحوا بالأرض والعرض من أجل المال"

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رواد تويتر يطالبون بمحاكمة 6 إبريل: "ضحوا بالأرض والعرض من أجل المال" رواد تويتر يطالبون بمحاكمة 6 إبريل: "ضحوا بالأرض والعرض من أجل المال"

>كتب إسلام جمال

دشن رواد موقع التواصل التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج "حاكموا خونة 6 إبريل"، والذى دخل ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

 

ووصف جمال سالم، أحد المشاركين فى الهاشتاج حركة 6 إبريل، أنها حركة خائنة، معبرًا عن ذلك بقوله :" مجموعة باعت وطنها، هل لأجل المال يباع وطن، هؤلاء لهم أعمال أضرت بوطننا، ولدى الدولة كل الأدلة على خيانتهم، لماذا الانتظار؟".

 

وكتبت سوزانا المصرية: " ليست شقة مفروشة يا خونة، تسكن فيها وتبيع أثاثها قبل ما تتركها، دى دولة تاريخ وحضارة آلاف السنين".

 

وغرد ضياء السيد: " مش ممكن تكونوا منا، المصرى عمره ما كان خاين، من أين أتيتم أيها الأوغاد، من أجل المال ضحيتم بالعرض والأرض".

 

 

 


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