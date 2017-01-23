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استشارى عيون: سلامة النظر تبدأ من النظام الغذائى

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استشارى عيون: سلامة النظر تبدأ من النظام الغذائى استشارى عيون: سلامة النظر تبدأ من النظام الغذائى

>كتبت سماح لبيب

ضعف البصر من الأعراض التى تصيب الكثير من الفئات العمرية سواء الصغيرة أو فى سن الشيخوخة ، ومع الجهود الدائمة التى يمارسها الشخص على مدار اليوم خلال المرحلة الحالية ، يفتقد لتناول الأطعمة التى تعزز من قدرة الإبصار ، وتحافظ على مقياس النظر قبل الدخول فى مرحلة الضعف .

وقال الدكتور محمد الشيخ أخصائى طب وجراحة العيون ، أن حماية العينين تبدأ بطبق الطعام الذى يتناوله الإنسان على مدار الثلاث وجبات يوميا، إذ أن هناك الكثير من المواد الغذائية لا غنى عنها فى الحياة اليومية لكل فرد وأهمها أوميجا 3 والأحماض الدهنية واللوتين والزنك وفيتامينات c و e  والتى تساعد فى تجنب مشاكل الرؤية مثل ضمور مركز إبصار العين والمياه البيضاء .

وأضاف الدكتور محمد الشيخ فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أن هناك أطعمة أخرى لابد من تناولها بشكل منتظم وتساعد على الصحة الجيدة للعين ، ومنها الخضروات الورقية مثل السبانخ والليفت والكرنب ، والسلامون ، والتونة ، وغيرها من الأسماك الغنية بالدهون ، إضافة إلى البيض والمكسرات والفول وغيرها من مصادر البروتين غير اللحوم .

كما شدد على ضرورة اتباع نظام غذائى متوازن لتجنب الإصابة بالأمراض التى تسبب ضعف النظر ، إذ أن الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل السكر من النوع الثانى من الأسباب الرئيسية للعمى لدى البالغين، مشددا على اتباع نظام غذائى متوازن يساعد فى الحفاظ على وزن صحى. 


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