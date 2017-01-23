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ميناء دمياط ينظم ورشة عمل حول استراتيجيات تنشيط تداول الحاويات بالموانئ

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ميناء دمياط ينظم ورشة عمل حول استراتيجيات تنشيط تداول الحاويات بالموانئ ميناء دمياط ينظم ورشة عمل حول استراتيجيات تنشيط تداول الحاويات بالموانئ

>دمياط-معتز الشربينى

تنظم هيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين، بإشراف اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ورشة العمل المقامة بقاعة المؤتمرات بهيئة الميناء تحت عنوان (إستراتيجيات تنشيط تداول الحاويات بالموانئ المصرية) بحضور ممثلى الموانى المصرية وعدد من العاملين بمجال تدول الحاويات.

يتم خلال الورشة تكريم اسم المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق وابن محافظة دمياط.

تأتى هذه الورشة تماشيا مع خطة هيئة ميناء دمياط للتوسع فى مجال تداول الحاويات خلال العام الجارى 2017/2018 وبعد خطة الميناء بتعميق الأرصفة لاستيعاب السفن العملاقة.


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