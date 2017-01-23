أخبار عاجلة

بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
مورينيو يوضح موقف روني من مباراة الدوري الأوروبي -
شيري ستوديو - راغب علامة ...فترة التسعينات أزهى فترات الفن ويغني مع شيرين " اسف حبيبتي " -
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مركز الملك سلمان الإغاثي: ١٧ شاحنة طبية و١٢٠ مليون دولار إلى اليمن

Google+ Print

طلب رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية من الأمم المتحدة أن تتواجد في جميع المناطق خارج نطاق المدن الرئيسية، وقال في إجابة سؤال لـ"الرياض": يجب أن يكون لدى الأمم المتحدة رقابة لصيقة في ضمان عدم استخدام المساعدات لغير ما أرسلت له، إلى جانب أهمية قيامها على سرعة تنفيذ ما تم التوقيع عليه مع المركز، فهناك منظمات قادرة على التنفيذ وهناك منظمات بحاجة التحفيز والدعم. موجها بذلك ثلاث رسائل للأمم المتحدة تتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة، وبالرقابة وضمان وصول المساعدات.

وأضاف الربيعة خلال تصريحات صحافية مساء أمس على هامش تحريك 17 شاحنة محملة بأكثر من 64 طنا من الأجهزة والأدوات الطبية والأدوية والمحاليل كمساعدات طبية عاجلة للداخل اليمني، أن الرحلة القريبة القادمة سيرسل المركز بها 10 شاحنات إلى محافظة تعز لدعم مستشفى الثورة في تعز بأكثر من 535 من الأجهزة واللوازن الطبية والأدوية.

وأكد الربيعة على أن مركز الملك سلمان قدم مايزيد على ١٢٠ مليون دولار كدعم للمرافق الصحية في اليمن، إلى جانب ماقدمه من برامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف وغيرها من المنظمات الدولية لدعم المرافق الصحية، لافتا إلى أن أكثر من ١٠٣ مرافق صحية يتم دعمها من قبل المركز، إلى جانب توجه المركز لدعم القطاع الصحي الخاص عبر ستة عقود مع القطاعات الخاصة داخل اليمن.

وأكد الربيعة على ما يوليه المركز من اهتمام بالناحية الرقابية في وصول المساعدات لمستحقيها وضمان عدم استخدامها في غير ما أرسلت له، مشددا على حرص المركز بأن يكون الشركاء لديهم من الكفاءة والقدرة لإيصال المساعدات الى مستحقيها، كما أن مركز الملك سلمان حريص على وجود رقابة من عدة جهات دولية ومحلية من مختصين وأكفاء لضمان الرقابة للتحقق من إيصال تلك المساعدات للمستفيدين في الداخل اليمني، كما أن المركز لم يبخل على أي محافظة في الداخل اليمني حيث وصلت المساعدات إلى جميع المستحقين بشهادة الشعب اليمني.

image 0

الشاحنات محملة بأكثر من 64 طناً من الأجهزة والأدوات الطبية

image 0

التأكد من وصول المساعدات لمستحقيها

image 0

عشر شاحنات ترسل قريباً إلى محافظة تعز لدعم مستشفى الثورة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان