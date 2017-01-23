جامعة الإمام عبدالرحمن تصمم 25 حديقة بالدمام

نفذت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، 25 نموذجاً تصميمياً مقترحاً لحدائق الأحياء بالمنطقة الشرقية، وتحديداً في مدينة الدمام، وذلك في توجهها نحو عمل مشروعات تعليمية إبداعية تخدم المجتمع، بمبادرة من قسم عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط.

وأوضح عميد أ. د.عبدالسلام السديري، أن مجموعة من طلاب السنة الأولى في قسم هندسة عمارة البيئة، قدموا مقترحات تصميمية تضمنت أفكارا إبداعية لحدائق الأحياء السكنية بمدينة الدمام، تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك من خلال القسم الذي يعتبر واحداً من قسمين فقط في هذا التخصص على مستوى المملكة، والذي تم افتتاحه عام 1396هـ الموافق 1975م، كقسم مساند في كلية العمارة والتخطيط.

وأشار إلى أن المقترحات تضمنت أفكاراً إبداعية وفلسفة جديدة حول تصميم حدائق الحي السكني، حيث قدمت مقترحات جيدة عن طريق ربط الحديقة بالمسجد الملاصق، وتم عمل تصاميم للحواجز والجداريات المحيطة للحديقة بطريقة فريدة من نوعها، مضيفاً أن الـ25 مقترحاً استلهمت هذه الأفكار من "مكون ما" مثل مقود السفينة، الشراع، النخلة، الزخرفة الإسلامية، وغيرها من الأفكار الحديثة الإبداعية.

وأضاف د. السديري بأن التصاميم المقترحة أوجدت فراغات وأنشطة خارجية تهدف إلى الربط مع البيئة الخارجية، بحيث يكون التواصل بين الزائر والمستخدمين للموقع والبيئة المحيطة، كما أن المقترحات التصميمية التي قدمها الطلاب تضمنت عدة تسهيلات ومرافق عامة بطرق مبتكرة حديثة يتطلبها الزوار ومستخدمي المكان، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالأطفال وذويهم، وكذلك مطعم وكوفي شوب خارجي ضمن الطبوغرافية الخاصة بالموقع.

وأكد عميد كلية العمارة والتخطيط، انه من منطلق حرص قسم عمارة البيئة في الكلية على الحفاظ على البيئة، وتطوير المواقع السياحية، والتنمية المستدامة للمواد، والتشجيع الدائم للطلاب علي تنمية روح الابتكار والإبداع، وتنفيذ الأفكار الغريبة الإبداعية والمتطورة والقابلة للتنفيذ في نفس الوقت، جاء هذا المشروع ليتعرف الطالب كيفية التعامل مع المناسيب المختلفة، حيث قدم الطلاب تصاميم راعت الجانب الوظيفي والجمالي والبصري في نفس الوقت.