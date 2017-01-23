نزلاء «إصلاحيات الرياض» يتدربون على الحاسب والسكرتارية والإنجليزي

يدخل نزلاء سجون منطقة الرياض تجربة تطويرية جديدة تخدمهم في مستقبل حياتهم من خلال افتتاح فرع لأكاديمية آل إبراهيم للتدريب داخل السجون.

ووقعت مؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم الخيرية، ومديرية السجون بالمملكة، اتفاقية افتتاح فرع لأكاديمية إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم للتدريب داخل إصلاحية الرياض، بحضور وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله القرني، ووقعها الأمين العام للمؤسسة عبدالله الحواس، ومدير سجون منطقة الرياض العميد علي آل قوت. وأوضح الحواس أن هذه الاتفاقية تأتي لتدريب السجناء الذين بقي على محكومياتهم أقل من ستة أشهر، على مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وكذلك برامج السكرتارية التنفيذية ودورات المشروعات الصغيرة وتطوير الذات، وتأهيلهم لسوق العمل وأن يكون عنصراً فاعلاً في مجتمعه بعد خروجه، حيث من المقرر تدريب أكثر من 300 نزيل خلال العام الأول.

وتأتي الاتفاقية امتداداً لنجاح مشروع الأكاديمية داخل مدينة الرياض، وحرصاً من المؤسسة لتوسيع دائرة المستفيدين من أبناء هذا البلد المعطاء.