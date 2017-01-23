"مسك" تدعو إلى التسجيل في برنامج إعداد القادة

جددت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، دعوتها لطلاب وطالبات المرحلتين الأول والثاني ثانوي بالتعليم العام الراغبين في الالتحاق في برنامج إعداد القادة الذي سيقام بالتعاون مع جامعة هارفرد الأميركية، إلى إجراء عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة على الرابط (www.misk.org.sa)، قبل موعد أقصاه حتى يوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى الموافق 31 يناير 2017م.

ويبلغ عدد مقاعد البرنامج الصيفي الذي يتنافس على الالتحاق به طلبة متميزون علمياً من أكثر من 50 دولة حول العالم 800 مقعد، 100 منها مخصصة للسعوديين هذا العام.

وتأتي هذه المنح الدراسية للمرة الرابعة على التوالي، ضمن برنامج "إعداد القادة" في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة مسك الخيرية وجامعة هارفرد الأميركية، وهو برنامج متميز علمياً على المستوى العالمي، يقوم على أساس تهيئة الطلبة وتعريفهم بالحياة الجامعية ويمكّنهم من تكوين قاعدة معرفية قوية ومتميزة من جامعة عريقة، بهدف مساعدتهم على الانطلاق والاستزادة مستقبلاً في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، ويتقدم له أكثر من سبعة الآف طالب وطالبة من دول مختلفة حول العالم يتجاوز عددها 50 دولة.

ومن المقرر أن يقام برنامج إعداد القادة الصيفي بمشيئة الله خلال الفترة من 23 رمضان 1438هـ الموافق 18 يونيو 2017م، حتى 13 ذي القعدة 1438 هـ الموافق 5 أغسطس 2017م، حيث تستمر الدراسة سبعة أسابيع، وتقدم الجامعة مقررات عديدة تزيد عن 200 مقرر للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات، وعلى المشارك أو المشاركة في البرنامج اختيار مقررين بما يناسب قدراتهم ومهاراتهم وميولهم لدراستها بانتظام في الجامعة.

وتعد المنح الدراسية في برنامج إعداد القادة إحدى مبادرات "مسك الخيرية" الهادفة إلى تمكين المجتمع من التعلم والتطور والتقدم في مجالات الأعمال والمجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية، حيث تؤمن المؤسسة بأن التعليم يعد ركيزة أساسية لنهضة الأمم وقاطرة تعبر بالمجتمع نحو آفاق التقدم والتطور، عبر إنتاج عقول مفكرة وواعية وقادرة على إدارة وبناء مؤسسات المجتمع وركائزه الأساسية، وتهيئة الكوادر البشرية والكفاءات القادرة على إنشاء وقيادة مشروعات التنمية بكل مستوياتها.