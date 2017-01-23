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ضبط مروج يستدرج الفتيات عبر «سناب شات»

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ضبط مروج يستدرج الفتيات عبر «سناب شات» ضبط مروج يستدرج الفتيات عبر «سناب شات»

كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر تغريدة في حسابها على "تويتر" عن ضبط أحد مروجي المخدرات والمسكرات، إضافة لذلك يقوم بالتنسيق للحفلات والسهرات الماجنة ويستدرج لها الفتيات لتعاطي المخدرات، ولديه عدد كبير من المتابعين عبر تطبيق "سناب شات".

وقد عرضت "الرياض" التغريدة على مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" عبدالإله بن محمد الشريف، الذي كشف أيضا عن ضبط عدد من المروجين للمخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي الجديد، كـ"تويتر" وتطبيق "سناب شات" قبل أيام.

وشدد الشريف على أهمية تفعيل دور المجتمع المدني في مجال مكافحة المخدرات، والحذر من المروجين الذين ينشطون هذه الأيام التي يتلقى فيها أبناؤنا اختباراتهم، مناشداً أولياء الأمور التواصل مع قنوات مشروع «نبراس»، للإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع،

وحماية أبنائنا من أضرارها بإذن الله.

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