«كفيف» تزف 30 عريساً بـ «الفلكلور الشعبي»

نوه د. ناصر بن علي الموسى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمكفوفين بما يحظى به ذوو الاحتياجات الخاصة بشكل عام وذوو الإعاقة بشكل خاص من رعاية وعناية واهتمام ودعم لا محدود من قيادتنا الحكيمة منذ تأسيس هذا الكيان العظيم على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وحتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله، وقال إن خادم الحرمين الشريفين يولي تلك الفئات اهتماما غير مسبوق وليس أدل على ذلك من انه هو الذي أسس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة كما أسس ــ حفظه الله ــ جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، هذين الصرحين العملاقين المعنيين بالبحث العلمي كأهم الوسائل التي يمكن توظيفها للتصدي للإعاقة في الوقاية أو التقليل من اثارها مذكرا في كلمة له خلال احتفال جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف) مساء امس, بـتزويج 30 عريسًا وعروسة من مستفيديها من ذوي الإعاقة البصرية بقاعة المرسلات.

ان رؤية المملكة 2030 قد اشتملت على دعم ذوي الاعاقة وقال ان برنامج التحول الوطني 2020 في مبادراته التنفيذية اشتمل على الكثير من البرامج والمبادرات التي تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة عامة وذوي الاعاقة بشكل خاص مع العمل على الارتقاء بمستوى تعليمهم وتدريبهم لتمكينهم من ان يصبحوا عاملين في مجتمعهم مسهمين في الرقي والتقدم في بلادنا واوضح ما بحثه ويبحثه مجلس الشورى من جوانب اسهمت في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة معبرا عن سعادته بهذه المناسبة وشكر مجموعة الطيار للسفر القابضة على دعمها السخي للجمعية.

وألقى د. محمد الطوالة مدير المسؤولية الاجتماعية بمجموعة الطيار كلمة اشار فيها باهتمام المجموعة بمختلف المناشط الاجتماعية وذكر ان مساهمة الطيار انسانية تعنى بمناشط المسؤولية الاجتماعية ما بين إعانة على الزواج واعانة للمرضى وكذلك اعانة للمحتاجين وغيرها وقال اننا نجد اثار ذلك سعيدين بما يتطلع له المستفيدون من تطلعات مباركة لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم على أحسن حال.

وتضمن الحفل زفة العرسان ونشيدا ترحيبيا قدمه مجموعة من المكفوفين وفلكلور شعبي حظي بمتابعة الحضور ومشاركتهم وعبر الحميدي الضيدان مدير عام الجمعية الخيرية للمكفوفين عن شكره للطيار على دعمه للجمعية متمنيا مزيدا من الدعم من مختلف الشركات والمؤسسات بما يحقق التخفيف من معاناة المكفوفين ويسهم في تطويرهم واتاحة المجال امامهم لمزاولة مختلف الانشطة والبرامج التدريبية والتأهيلية, واوضح د. احمد محمد خبير التدريب والمشرف على برنامج الاعداد لدخول المكفوفين للقفص الذهبي ان البرنامج نفذ بنجاح وتمنى للمستفيدين منه التوفيق في حياتهم الزوجية.

د. الموسى ود. الطوالة يكرمان أحد العرسان

عدد من العرسان خلال الحفل (عدسة/ عمار الملحم)