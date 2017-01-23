وزير المالية: أوشكنا على الانتهاء من سداد مستحقات المقاولين

محمد الجدعان

قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة سددت للقطاع الخاص 100 مليار ريال من مستحقاته، وتم سداد نحو 30 مليار ريال منذ بداية العام الجاري.

وأكد في مقابلة مع تلفزيون العربية أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من سداد كافة مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، مؤكدا عدم وجود أي معوقات.

وبخصوص إعادة النظر في المشروعات، قال: إن الموضوع لا يتعلق بإلغاء المشروعات ولكن بكفاءة المشروعات وأن يكون الصرف بكفاءة، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج للمشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والطرق.

هذا، وقال إن إصدار المملكة لأدوات دين سيعتمد على السوق، متوقعاً أن يكون حجم الإصدار خلال عام 2017 قريبا من 70 مليار ريال.

من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي في وزارة المالية أنه لا يوجد توجه لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج .

وقال في رده على سؤال حول ما يتم تداوله مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج :"إن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص".

محمد الجدعان