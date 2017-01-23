خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس النواب الطاجيكي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، رئيس مجلس النواب لدى المجلس العالي بجمهورية طاجيكستان شكورجان طهوروف والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي وبخاصة بين مجلسي الشورى والنواب في البلدين.

حضر الاستقبال، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، وسفير طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي.

الملك سلمان استعرض مع شكورجان طهوروف آفاق التعاون

د. عبدالله آل الشيخ ود. مساعد العيبان ود. عادل الطريفي وعادل الجبير وعبدالعزيز البادي