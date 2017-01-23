ضبط عامل لاتهامه بسرقة كاميرا من روسى الجنسية بالغردقة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط عامل متهم بسرقة كاميرا من سائح روسى الجنسية عن طريق المغافلة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد عصام العزب مدير مباحث المديرية يفيد تلقى قسم شرطة أول الغردقة بلاغا من المدعو يفجين روزماز "روسى الجنسية" ومقيم أبو العباس أول الغردقة بتضرره من أحد الأشخاص يدعى"إسلام" لقيامه بسرقة الكاميرا الخاصة به وسماعة هدفون عن طريق المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وتم ضبط المسروقات بإرشادة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 665 إدارى قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2017. وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث القصير من ضبط المدعو " على. ا. ا " عاطل ومقيم حجازة بحرى-قوص- قنا وبحوزته 2 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100 جرام وكذا عدد 2 قرص من عقار التامول المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 72 إدارى قسم شرطة القصير لسنة 2017. وأخطرت النيابة العامة.