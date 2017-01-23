أخبار عاجلة

بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
مورينيو يوضح موقف روني من مباراة الدوري الأوروبي -
شيري ستوديو - راغب علامة ...فترة التسعينات أزهى فترات الفن ويغني مع شيرين " اسف حبيبتي " -
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عامل لاتهامه بسرقة كاميرا من روسى الجنسية بالغردقة

Google+ Print
ضبط عامل لاتهامه بسرقة كاميرا من روسى الجنسية بالغردقة ضبط عامل لاتهامه بسرقة كاميرا من روسى الجنسية بالغردقة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط عامل متهم بسرقة كاميرا من سائح روسى الجنسية عن طريق المغافلة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

 

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد عصام العزب مدير مباحث المديرية يفيد تلقى قسم شرطة أول الغردقة بلاغا من المدعو يفجين روزماز "روسى الجنسية" ومقيم أبو العباس أول الغردقة بتضرره من أحد الأشخاص يدعى"إسلام" لقيامه بسرقة الكاميرا الخاصة به وسماعة هدفون عن طريق المغافلة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وتم ضبط المسروقات بإرشادة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 665 إدارى قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2017. وأخطرت النيابة العامة.

 

كما تمكنت مباحث القصير من ضبط المدعو " على. ا. ا " عاطل ومقيم حجازة بحرى-قوص- قنا وبحوزته 2 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100 جرام وكذا عدد 2 قرص من عقار التامول المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

 

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 72 إدارى قسم شرطة القصير لسنة 2017. وأخطرت النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365