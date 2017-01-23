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ميدو عن أزمة إكرمى مع مدرب حراس المنتخب: اتمنى أن تمر بسلام

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ميدو عن أزمة إكرمى مع مدرب حراس المنتخب: اتمنى أن تمر بسلام ميدو عن أزمة إكرمى مع مدرب حراس المنتخب: اتمنى أن تمر بسلام

>كتب حسام الحاج

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة، أنه يتمنى أن تمر أزمة أحمد ناجى مدرب حراس الوطنى، مع شريف إكرامى، بسلام وكتب ميدو عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى تويتر:" اتمنى أن تمر هذه الأزمة بسلام علي منتخبنا وأن لا تكون سبب رئيسي في فقدان اللاعبين لتركيزهم في هذا التوقيت الصعب جدا في مشوار البطولة".

 

كان إكرامى قد تقدم بشكوى ضد مدربه لإيهاب لهيطة مدير المنتخب بعد تصريحات أحمد ناجى بادعائه الإصابة والتمارض، وطالب بتوضيح الأمر لوسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفى لطبيب المنتخب، ولكن جاء تدخل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لينهى الأزمة تليفونيًا من خلال حديثه مع الثنائى، قبل أن يعقد كوبر جلسة التصالح.


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مصر 365

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