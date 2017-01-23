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جائزة الصحافة العربية تنجز فرز الأعمال المشاركة

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جائزة الصحافة العربية تنجز فرز الأعمال المشاركة جائزة الصحافة العربية تنجز فرز الأعمال المشاركة

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية اكتمال عملية فرز الأعمال المشاركة في الدورة السادسة عشرة، وذلك بعد إغلاق باب المشاركات أمام الصحافيين والمؤسسات الصحافية يوم 5 يناير الجاري.

وفي هذا الإطار، رحبت منى غانم المري، الأمين العام لجائزة الصحافة العربية، بأعضاء لجنة الفرز الجديدة والتي تم تشكيلها بعد انتهاء مدة عضوية اللجنة السابقة، وأكدت أن لجنة الفرز تلعب دوراً مهماً وأساسياً في المرحلة الأولية من خلال التركيز على نوعية الأعمال والتأكد من استيفائها للشروط والأحكام لكل فئة، إلى جانب الالتزام بالمعايير الصارمة في الفرز قبل مرحلة إرسال الأعمال للجان التحكيم، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للجائزة ستكشف النقاب عن تفاصيل حجم ونوع المشاركات في الدورة السادسة عشرة قريباً.

10 أكاديميين وإعلاميين

وقد ضمت لجنة الفرز 10 أكاديميين وإعلاميين وكتاب من مختلف اختصاصات ومجالات العمل الإعلامي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة الجائزة وفريق عمل الأمانة العامة، حيث اطلعوا على كافة الأعمال التي تم تسلمها، وعملوا على استبعاد الأعمال المخالفة لشروط ومعايير الجائزة، واعتماد الأعمال المستوفية للشروط بما يراعي الأحكام والنظام الأساسي.

وترأس الاجتماع غسان طهبوب، رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الجائزة، بحضور منى بوسمرة، نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، والكاتبة عائشة سلطان، والدكتورة هيام عبدالحميد، أكاديمية في كليات التقنية العليا، إلى جانب الدكتور محمد العسومي، مستشار اقتصادي، وعادل الراشد، مدير مكتب صحيفة «الإمارات اليوم» في أبوظبي.

ومن الأسماء التي انضمت للجنة موزة مطر، مديرة مكتب صحيفة الاتحاد في دبي، الدكتور محمد عايش، عميد كلية الإعلام بالجامعة الأميركية بالشارقة، الدكتور خالد الخاجة، كاتب وأكاديمي، والدكتور عبدالله العوضي، رئيس قسم وجهات نظر في صحيفة الاتحاد.

ثناء

وقد أثنى غسان طهبوب على عمل لجنة الفرز مشيداً بالتزامهم بالمعايير الصارمة في فرز الأعمال، والجهود المبذولة من قبلهم نتيجة ارتفاع حجم الأعمال المستلمة وتنوع الموضوعات.

وكان مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية الجديد قد عقد أول اجتماعاته 22 نوفمبر الماضي في مقر نادي دبي للصحافة برئاسة ضياء رشوان، حيث قام المجلس بمراجعة النظام الأساسي ومعايير التحكيم، كما صوت المجلس بالإجماع على اختيار محمد يوسف، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، نائباً لرئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية.

وتشمل فئات جائزة الصحافة العربية: جائزة الصحافة الاستقصائية، جائزة الصحافة الذكية، جائزة الصحافة الرياضية، جائزة الصحافة الاقتصادية، جائزة الحوار الصحافي، جائزة الصحافة العربية للشباب، جائزة الصحافة السياسية، جائزة الصحافة للرسم الكاريكاتيري، جائزة الصحافة الثقافية، جائزة أفضل صورة صحافية، جائزة الصحافة التخصصية، جائزة الصحافة الإنسانية، إلى جانب جائزة شخصية العام الإعلامية وجائزة العامود الصحافي، واللتان تمنحان بقرار من مجلس إدارة الجائزة.

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