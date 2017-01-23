حمدان بن زايد يزور المواطن سعيد المنصوري

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية أمس المواطن سعيد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين في ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وذلك بمنزله في مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

ورحب المنصوري بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.

رافق سموه خلال الزيارة محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.