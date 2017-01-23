تسخير التقنيات الأمنية لرفاهية سكان الإمارات

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات ملتزمة باستخدام أحدث التقنيات الأمنية لضمان سلامة ورفاهية جميع سكانها وزائريها، وذلك خلال افتتاح سموه أمس معرض «إنترسك 2017» في دورته الـ 19 والذي يستمر حتى 24 يناير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وأشاد سموه - خلال جولة برفقة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين رفيعي المستوى للصناعة الأمنية في المنطقة - بمستوى الشركات والمؤسسات المشاركة من القطاعات الحكومية والمحلية والدولية.

وأضاف سموه: إن «إنترسك» يعد المعرض التجاري الدولي الأبرز لصناعة الأمن، كونه يوفر منصة مهمة للمشاركة والاحتكاك بأبرز الخبراء الدوليين فضلاً عن دوره الرئيسي في تعزيز سلامة وأمن المنطقة.

1304

وشهد المعرض مشاركة 1304 مشاركين من 58 دولة يستعرضون أحدث حلول التقنيات للأمن والسلامة، وسجلت مساحة المعرض 56.300 متر مربع لهذا العام زيادة بنسبة 5% مقارنة بالدورة السابقة، تحت رعاية القيادة العامة لشرطة دبي شرطة دبي والدفاع المدني في دبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، ويضم المعرض منطقة العروض الحية الخارجية ومنطقة الطائرات من دون طيار، جناح الوظائف والمهن، جناح تكتكستل، وجناح السلامة في تصميم المباني، وجناح البيوت الذكية وأتمته المباني.

تطور

بدوره أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي أن المتابع لمعرض ومؤتمر انترسك خلال الدورات الثمانية عشرة التي انعقدت، يلاحظ مدى التطور التقني المتسارع الذي شهدته تقنيات الحماية من الحريق وأنظمة السلامة العامة في العالم، وأثر المنتجات والمبتكرات الحديثة على تحسين بيئة السلامة للسكان، ومدى تطور منهجيات وتطبيقات وخدمات أجهزة الدفاع المدني في منطقتنا بشكل عام وفي دولة الإمارات بشكل خاص. حضر اللقاء العقيد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام للإطفاء والإنقاذ والمقدم خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام للخدمات الذكية وعدد من مسؤولي الدفاع المدني.

مبادرات

وقال اللواء المطروشي إن مشروعي الدولفين ومراكز الإطفاء العائمة تتصدر بهما دبي العالم ضمن المبادرات الجديدة التي تنفذ لأول مرة، وإن الفكرة خضعت للتجربة على حادث مروري فوق جسر وأثبتت نجاحاً كبيراً في التكلفة وفي آلية الإطفاء التي حققت سرعة الاستجابة في غضون 4 دقائق فقط دون أي ازدحام مروري، لافتاً إلى أنه تم تدريب 6 إطفائيين كمرحلة أولى وسيتم تطبيقها مباشرة، مؤكداً أن تكلفة المضخات العادية نصف مليون درهم وأن المبادرة الجديدة تكلف 60 ألف درهم فقط.

ونوه اللواء المطروشي أنه سيتم إنشاء مركزي إطفاء عائم كمرحلة أولى في منطقة الجداف ووسط خور دبي، وأن المركز نقلة نوعية في المكافحة والإنقاذ والسيطرة على حرائق الزوارق أو المناطق البرية المحيطة بالمسطحات المائية والتي تعمل على مدار الساعة وتستوعب 4 أشخاص، كما أن فيها غرفة عمليات مصغرة ومزودة بـ3 زواق و2 جت سكي وسيتم العمل لتشغيلها بالطاقة الشمسية.

أنظمة

وأفاد اللواء المطروشي أن السعي الآن لإصدار تشريع بإلزامية أصحاب المنازل بتركيب أنظمة الحريق ولوحة البيانات، وأنه من المستحدثات تركيب مستشعر للدخان ذكي مرتبط بكل أجهزة الاستشعار في المنزل ومربوط بغرفة العمليات ويقوم بإنذار أصحاب المنزل بوجود دخان خاصة وأنه تبين أن 99% من الوفيات في الحرائق بسبب الدخان، منوهاً إلى أنه بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة الكهرباء والمياه سيتم وضع هذه المنظومة ضمن مصروفات بناء المنازل وشرطاً للحصول على التصاريح اللازمة والتي لا تكلف سوى 5 آلاف درهم واشتراك شهري 40 درهماً.

تقنية

أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي أن تقنية النانو تساهم في القضاء على الحريق فور اندلاعه خاصة بعدما تبين أن الكهرباء والمحولات تمثل 70% من أسباب اندلاع الحريق، وأن الربع الأول من العام الجاري سيشهد البدء في إنشاء مصنع لتصنيع هذه التقنية وتصديرها للعالم من الإمارات، لافتاً إلى أن أنظمة لوحة البيانات تساهم في التخفيف من آثار الحرائق عبر الإنذار المبكر المرتبط بغرفة العمليات.

ولفت اللواء المطروشي إلى أن كود الإمارات الجديد شهد تعديلات بنسبة 5% منها على مواصفات البنايات الخارجية أو المادة المعروفة بالكلادينج أو التكسية، وذلك وفقاً لمعايير عدة مع مراعاة التكلفة الاقتصادية للمواد المستخدمة والتي تم تصنيف البنايات بناءً على ارتفاعها، حتى لا تؤثر تلك المواصفات على الإضرار بالمصانع التي تنتج هذه المواد، وأن التصنيف يتضمّن تغييراً في المواد المستخدمة للبنايات حسب الارتفاع.

سوق

من جهتها أفادت شركة فروست آند سوليفان للأبحاث التحليلية أن حجم سوق الأمن التجاري، الأمن الوطني، والوقاية من الحرائق في الشرق الأوسط في 2016 بلغ 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 15% سنوياً ليصل حجمه بحلول 2021 إلى 26.3 مليار دولار.

وأوضح أحمد باولس الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للمعرض، قائلاً: إن النمو الدائم الذي يسجله معرض إنترسك يلفت الانتباه إلى حقيقة أنه لا يزال هناك قدر هائل من الفرص الكامنة التي يمكن استغلالها في سوق الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق بالشرق الأوسط.

وأضاف: في ظل نسبة المشاركة من خارج الإمارات التي تصل إلى 83% يعد إنترسك معرضاً عالمياً بحق، لا سيما وأن دوره لا يقتصر على توفير منصة حيوية لتواصل الأعمال، وإنما التوعية والتعريف بأحدث التقنيات والتوجهات المحركة للسوق. ويعد الأمن التجاري أكبر أقسام إنترسك حيث يشارك به 486 عارضاً من بينهم 17 من بين أكبر 20 مورداً للحلول الأمنية في العالم. كما تشارك Milestone Systems الدنماركية للعام الثامن على التوالي بأكبر منصاتها على الإطلاق وتقدم أحدث برمجيات إدارة الفيديو إلى جانب تقنية فيديو IP المنصة المفتوحة.

مراقبة

وقال توماس لوستن، نائب رئيس Milestone Systems في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا: «لقد شهدت منظمة Milestone في الشرق الأوسط وأفريقيا توسعاً شاملاً خلال السنوات القليلة الماضية تخللها تنفيذ العديد من الأعمال الكبرى».

وأضاف: من حماية المناطق السياحية والكنوز الثقافية المهمة إلى أبرز مراكز التسوق، وأهم وجهات التجزئة والترفيه تقوم Milestone وشركاؤها بإدارة المراقبة متعددة المواقع والعمليات الأمنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكل فعالية.

كما تشارك Pelco صانعة ومورد كاميرات مراقبة الفيديو المغلقة من شنايدر الكتريك، حيث تطلق Exsite Enhanced – كاميرا عالية النقاوة ضد التفجيرات مصممة للعمل في الأجواء القاسية مثل مرافق النفط والغاز. وصرح فيليب روكس، نائب الرئيس العالمي للمبيعات في «بيلكو» بأن الشركة تركز على القطاعات الصناعية الرئيسية.

خدمات

وفي سياق متصل يشارك صانع السيارات البريطانية جاكوار لاند روفر إلى جانب 98 عارضاً آخرين في قسم الأمن الوطني والشرطة، حيث تسلط الشركة الضوء على مركباتها المدرعة المصممة حسب الغرض، بما في ذلك رانج روفر سنتينل.

وقال جون جراهام، مدير الاستراتيجيات العالمي للمركبات المدرعة في جاكوار لاند روفر إن الشركة تأمل في تعزيز حضورها في السوق الإقليمية من خلال إنترسك 2017، وستتيح مركبة رانج روفر سنتينل للبيع الفوري.

كما يتضمن المعرض برنامج مؤتمرات على مدى ثلاثة أيام يتصدره مؤتمر الوقاية من الحرائق في 22 يناير، والذي يطلق من خلاله الدفاع المدني في دبي تحديث دليل الإمارات للسلامة من الحرائق وحماية الأرواح، ومنتدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) والذي يتم من خلال الكشف عن التشريع الجديد لقانون الصناعة الأمنية.

منتجات

أكد سعيد بن عابد، المدير التنفيذي، في مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء»): «أن المؤسسة تستعرض في منصتها رقم (E-18) في القاعة (S3) مجموعتها المتنوعة من المنتجات والخدمات بالإضافة إلى الترويج لتقنية «شبكة الجيل الرابع» (LTE) و«نظام تتبع المركبات» (AVL) ضمن مختلف القطاعات المتنامية باطراد، وأن أبرز ما يميز معروضات المؤسسة في هذا الحدث هو شبكة الجيل الرابع (LTE) التي تعتمدها شركة «نوكيا» لتنفيذ حلول المدينة الذكية وتطبيق أحدث التقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لخدمة مجالات عدة.

وكشف عبدالله الفلاسي مدير إدارة الشؤون التجارية في مؤسسة نداء أن الاتصالات الأمنية التي توفرها نداء لا يمكن اختراقها.

مستشار الأمن البريطاني: الإمارات شريك استراتيجي

تشارك أكثر من 100 شركة بريطانية في عرضها لمجموعة من القدرات العالمية الرائدة في القطاع الأمني في إنترسك 2017 بدبي.

وقالت الخارجية البريطانية: إن هذا التواجد البريطاني الكبير يعكس التزاماً قوياً بالتعاون الأمني والشراكة الاستراتيجية مستقبلاً بين المملكة المتحدة والإمارات.

وأضافت الخارجية البريطانية: تتطلع الشركات البريطانية إلى فرص للشراكات الصناعية والمشاريع المشتركة طويلة الأمد. كما إن المملكة المتحدة حريصة على مشاركة ما لديها من خبرة في إدارة البرامج الأمنية لدى استضافتها لفعاليات كبيرة وحمايتها للبنية التحتية الوطنية الحيوية من خطر الإرهاب.

وأوضح بيان للحكومة البريطانية أن «لدى المملكة المتحدة خبرة واسعة في تأمين الحدود البحرية والبرية وفي أمن الطيران، وتتطلع قدماً للتعاون عن قرب مع الإمارات في هذا القطاع المهم والمتنامي».

تعزيز العلاقات

وأشار البيان: نتطلع قدماً إلى العمل مع اللجنة العليا لدعم رؤيتها التعاونية تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ويرأس الوفد البريطاني ريتشارد فريمان، كبير مستشاري الشرطة والأمن في مؤسسة الدفاع والأمن بوزارة التجارة الدولية، وقال فريمان: الإمارات شريك استراتيجي مهم، وهدفنا هو مواصلة تعميق وتعزيز العلاقات الأمنية بين بلدينا.

وأكد فريمان «معرض إنترسك 2017 يتيح لنا فرصة مهمة لبحث التحديات والمسائل الأمنية التي يواجهها كلا بلدينا بهدف تبادل أفضل الممارسات المتبعة والتوصل لحلول مشتركة».

وأوضح فريمان «إنني حريص جداً على أن يثمر التواجد الكبير للشركات البريطانية في المعرض عن إتاحة الفرصة لإقامة شراكات صناعية طويلة الأمد في الإمارات كي نتمكن من مواصلة تبادل أوجه المعرفة والتقنيات التي تعزز الروابط بيننا». وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية والشركات البريطانية «نتطلع قدماً إلى نجاح معرض إنترسك 2017».

طائرة

قال اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع إن جناح شرطة دبي يضم الطائرة الأحدث في مهام الهيئات والمنشآت والطوارئ والتي تحلق على ارتفاع 2 كم بعيداً عن المطارات والأماكن المحظورة، وإنها صناعة إماراتية وتزن 4.8 كجم، وبالإمكان وضع أكثر من كاميرا عالية الوضوح بها وربطها بغرفة العمليات، وتطير لمدة 45 دقيقة متواصلة، وتعمل بالأشعة تحت الحمراء.

7 أقسام

يضم إنترسك 2017 سبعة أقسام هي الأمن التجاري، الحرائق والإنقاذ، السلامة والصحة، الأمن الوطني والشرطة، أمن المعلومات، البيوت الذكية وأتمتة المباني، الأمن البدني والمحيطي. كما تتأكد الأهمية الدولية التي يحظى بها المعرض من خلال مشاركة 13 جناحاً دولياً من كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، هونغ كونغ، الهند، إيطاليا، كوريا، باكستان، سنغافورة، تايوان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.