عمار النعيمي يفتتح اليوم منتدى عجمان الحكومي تحت شعار «إسعاد المجتمعات»

يشهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، صباح اليوم افتتاح أعمال «منتدى عجمان الحكومي» الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان تحت شعار «إسعاد المجتمعات» بمشاركة معالي عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة وعدد من الخبراء والمختصين.

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وتستعرض معالي عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، خلال المنتدى البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، وتتناول دور الجهات الحكومية وموظفيها في تعزيز البيئة الإيجابية، وأهم المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز الجهود الوطنية لتطوير بيئة إيجابية سعيدة، إضافة لتطوير مؤشرات قياس مستوى السعادة في الجهات الحكومية وبالمجتمع عموماً.

وأوضح سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، أن المنتدى الحكومي يحظى برعاية مباشرة واهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حيث يأتي انعقاده لتحقيق ونشر مفهوم ومنهج السعادة والعطاء للموظفين في المؤسسات والدوائر الحكومية، ولتكون السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزاماً حكومياً.

وأشار إلى أن الشعار الذي تم اختياره للمنتدى في دورته الأولى، وهو «إسعاد المجتمعات» يأتي انسجاما مع «رؤية عجمان 2021»، التي ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مجتمع‭ ‬سعيد‭ ‬يسهم‭ ‬ببناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬أخضر، وتحفزه‭ ‬حكومة‭ ‬متميزة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأضاف: إن السعادة الوظيفية والمجتمعية وبناء المعرفة هي الطريق الرئيس والفاعل نحو صناعة مجتمع مؤسسي وحكومي مميز، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بفضل المشاركة الفاعلة من كل المؤسسات والدوائر والعاملين فيها ليكتمل العمل الحكومي بتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار إلى أن المنتدى سيكون منصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المحلية والإقليمية، لتعزيز مفهوم السعادة وأهمية ترسيخها في بيئة العمل، وإرساء مفهوم العطاء كتوجه مجتمعي.

وسيناقش المشاركون في المنتدى دور العطاء والتطوع في سعادة الفرد والمجتمع، واستعراض الجهود الناجحة والإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في مجال تحقيق السعادة.

ويشهد المنتدى مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عثمان سلطان، في جلسة تتناول موضوع «التكنولوجيا وأثرها على سعادة الأفراد» حيث سيتم تسليط الضوء عن العلاقة الإيجابية بين التكنولوجيا والشعور بالإيجابية والسعادة، وضرورة التحكم في مخرجات التكنولوجيا، خصوصاً وسائل الاتصال المؤثرة.

كما سيشارك محمد الرميثي، نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالإنابة مدير فرع الهلال الأحمر - أبوظبي والدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، في جلسة حوارية تديرها الإعلامية صفية الشحي عن دور العطاء والتطوع في سعادة الفرد والمجتمع.

إضافة إلى جلسات عن السعادة الشخصية، والسعادة الوظيفية في بيئة العمل.