حاكم رأس الخيمة يستقبل أوائل خريجي أكاديمية شرطة دبي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أوائل خريجي الدفعة الرابعة والعشرين من مرشحي أكاديمية شرطة دبي من الضباط الخريجين الحاصلين على المركز الأول في المجموع العام والتدريب العسكري وسيف الشرف والثاني في المجموع العام.

فقد استقبل سموه كلاً من: الضابط محمد راشد محمد المهبوبي الشحي الحاصل على المركز الأول في المجموع العام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف والأول في التدريب العسكري وحصل على سيف الشرف، والخريج ضابط خالد أحمد عبدالرحمن أحمد صالح الشحي الحاصل على المركز الثاني في المجموع العام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أبناءه الخريجين وحثهم على أن يكونوا مثالاً يحتذى لأبناء الوطن الغيورين على سمعته ورفعته في شتى ميادين العمل التي سينتسبون إليها، وعلى مواصلة التعليم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ومتابعة المستجدات لتقديم أفضل الخدمات الشرطية للمجتمع بمختلف شرائحه.

تهنئة

كما استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في الديوان الأميري أوائل خريجي الدورة الرابعة والعشرين من المرشحين الضباط الحاصلين على المركز الأول في المجموع العام والتدريب العسكري وسيف الشرف والثاني في المجموع العام.

وهنا سموه الخريجين محمد راشد محمد المهبوبي الشحي وخالد أحمد عبدالرحمن الشحي على هذا الإنجاز والتفوق والمتميز الذي يضاف إلى سجلات الشرف لأبناء الدولة، داعياً إياهم إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة لاكتساب الخبرات اللازمة التي تمكنهم من رد الجميل والعرفان للوطن وقيادته العليا لتبقى دولتنا واحة أمن ورخاء.

ومن جانبهم قدم الخريجان راشد محمد الشحي وخالد أحمد الشحي الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، لاستقبال سموهما لهما وعلى توجيهاتهما الكريمة التي ستكون نصب أعينهما دائماً، معربين عن سعادتهما بهذا التفوق ليشاركا إخوانهما منتسبي الشرطة في المحافظة على المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت على أرض الدولة.