محمد بن راشد: على القضاة التحلّي بالأخلاق الفاضلة والمساواة بين الناس

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العدالة هي أساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع خاصة المتخاصمين الذين يبتغون العدالة.

وشدد سموه علىضرورة أن يصل لكل ذي حق حقه دون تأخير في البت بالقضايا المعروضة أمام القضاة حفاظاً على مصالح الناس وحماية لحقوقهم.

جاء ذلك لدى أداء قضاة في وزارة العدل والقوات المسلحة أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، اليمين القانونية.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القضاة الجدد بوزارة العدل والقوات المسلحة بأن يلتزموا الحياد ويحترموا مصالح الدولة والناس، وأن يحافظوا على أمنها وسلامة شعبها وأفراد مجتمعها وأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة ويكونوا عنواناً للعدل والمساواة بين الناس دون تمييز بين أحد.

وأدى أمام سموه في قصر المشرف في العاصمة أبوظبي أمس، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، كل من محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي اليمين القانونية بمناسبة توليهما منصبيهما الجديدين، حيث أقسما أن يحكما بالعدل دون خشية أو محاباة وأن يخلصا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها.

إخلاص

كما أدى خليفة يوسف الزعابي اليمين القانونية أمام سموه كسفير لدولة الإمارات معيناً في جمهورية غانا، وأقسم السفير على أن يكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن يحترم دستور الدولة وقوانينها وأن يحافظ على مصالح الدولة العليا ويضعها فوق كل اعتبار وأن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وأن يحافظ على أسرار وظيفته.

العدل

كما أدى كل من الرائد حقوقي سلطان مطر سلطان الظاهري، ورائد حقوقي سلطان سعيد عبيد الكعبي كقاضيين عسكريين في سلك القضاء العسكري في القوات المسلحة، حيث أقسما أن يحكما بالعدل دون خشية ومحاباة وأن يحافظا على دستور الدولة وقوانينها.

ووجه سموه سفير الدولة المعين لدى جمهورية غانا بأن يكون سفير محبة وخير يمثل دولته وشعبه خير تمثيل، وأن يحرص على إقامة علاقات طيبة مع المسؤولين والجهات المعنية في جمهورية غانا الصديقة، وأن يعمل على ترسيخ سمعة دولتنا في الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بهذا البلد الصديق.

وتمنى له وللقضاة النجاح في المهام الموكلة إليهم وتعزيز مكانة دولتنا كدولة محبة وتعايش وتسامح.

حضور

حضر مراسم أداء اليمين معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومحمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.