مصرع منسق عام القبائل العربية نتيجة انقلاب سيارته بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

لقى منسق عام القبائل العربية مصرعه فور وصوله مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى متأثرا بإصابته، نتيجة انقلاب سيارته على طريق الإسماعيلية- القاهرة، بالقرب من محور 30 يونيو دائرة مركز أبوصوير.

وتلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية / القاهرة بالقرب من محور 30 يونيو بدائرة مركز أبوصوير، وإصابة قائدها بإصابات خطيرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة (محمد إبراهيم حسين نافل) وشهرته "عبادة أبو نافل"، مواليد 1958، صاحب مكتب الأصيل للاستيراد والتصدير، ومنسق عام القبائل العربية، ورئيس مجلس إدارة جمعية القبائل العربية بالإسماعيلية، بإصابات خطيرة. وتم نقل المصاب إلى مستشفى الإسماعيلية التخصصى، وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته. وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.