عارف: سياسة “عباس” لن تصل بالفلسطينيين لحل سياسي يحقق أهدافهم

قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، صابر عارف، إن السياسة التي يتبناها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لا يمكن أن تصل بالبلاد إلى حل سياسي يحقق شيئاً من أهداف الشعب الفلسطيني.

وأضاف عارف خلال لقاء له ببرنامج “أوراق فلسطينية” على فضائية “الغد”، مع الإعلامي سيف الدين شاهين، أنه ليس بالمفاوضات فقط يحيا الإنسان وتحيا السياسة، مشيرا إلى أن أية مفاوضات لها مقومات وموازين يجب أن يستند إليها كل مفاوض، ورأى أن الفلسطينيين يفرطون في الوقت الراهن بأوراقهم مقومات صمودهم، قائلا : ” نذهب للمفاوضات عرايا رافعين أيدينا، وهذه هي السياسة التي استند إليها للأسف الرئيس عباس”.

وأوضح عارف أن هناك موقف فلسطيني يطالب بمراجعة هذه السياسة، والانطلاق من مواقف سياسية وطنية تعمل على تصويب موازين القوى وتعديلها ولو بأشكال معتدلة.