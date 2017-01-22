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كاتب باكستاني يكشف الحقيقة وراء تردد أمراء قطريون على باكستان

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كاتب باكستاني يكشف الحقيقة وراء تردد أمراء قطريون على باكستان كاتب باكستاني يكشف الحقيقة وراء تردد أمراء قطريون على باكستان

كتب الصحفي الباكستاني إنعام ملك مقالًا باللغة الأردنية خلال شهر ديسمبر الماضي ينتقد فيه تردد أمراء قطر على دولة باكستان بحجة الصيد، في الوقت الذي يرتكبون فيه تجاوزات أخلاقية خلال تلك الرحلات.
> وانتشر المقال بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، كما نشرته جريدة بشارت الباكستانية الإلكترونية لتوجيه اتهامات مباشرةإلى قطر، وجاء بعنوان “ما وراء قصة صيد الأمراء القطريون لطيور الحبارى”.
> وأكد إنعام عبر مقاله، أن الغرض الرئيسي من تلك الرحلات ليس صيد الطيور وإنمار لممارسة الرزائل في باكستان بحرية، مشيرًا إلى أن طائر الحبارى يمر خلال رحلته السنوية على نحو عشرون دولة من بينهم الدول الخليجية.
> واستشهد إنعام ملك بحديث له مع أحد ضباط الجيش الباكستاني المتقاعدين، والذي عمل بعد ذلك في إحدى شركات الأمن المسؤولة عن تأمين الأمراء العرب، والذي أكد له أن كافة الأمراء العرب يقومون ليلًا بممارسة الرزيلة بوحشية شيديدة مع فتيات باكستانيات قُصر، حتى أنه بعضهن فارقن الحياة، بالإضافة لقيامهم (الأمراء) بشراء الفتيات من ذويهم، مستغلين فقرهم، مؤكدًا على علم الباكستانية بالشأن، والدليل على ذلك هو عدم قيام الأمراء القطريون باصطحاب أسرهم خلال تلك الرحلات.

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