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عبادة: قانون تنظيم ظهور المتحدثين في الدين بوسائل الإعلام يخالف الدستور

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عبادة: قانون تنظيم ظهور المتحدثين في الدين بوسائل الإعلام يخالف الدستور عبادة: قانون تنظيم ظهور المتحدثين في الدين بوسائل الإعلام يخالف الدستور

وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ صبري عبادة

قال وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ صبري عبادة، إن وجود قانون لتنظيم الظهور الإعلامي للمتحدثين في الدين والخطابة الدينية يُعد مخالفاً للدستور المصري، مشيراً إلى أن الدستور كفل لكل المصريين الحرية في إبداء الرأي وعرض الرأي والرأي الآخر.

وأضاف عبادة خلال مداخلة لبرنامج “ساعة من ” على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الظهور الإعلامي لم يعد قاصراً فقط على شاشة التليفزيون، وأن هناك وسائل التواصل الإجتماعي التي تصل لقطاعات كبيرة من الجمهور، لافتاً إلى أن حرية الظهور في الإعلام مكفولة لمن يجد فى نفسه القدرة على الحديث وإبداء الرأي، طالما التزم بصحيح الدين والقرآن والسنة النبوية.

وأوضح عبادة أن هناك فارق بين من يظهر ويقول أشياء مخالفة لثوابت الدين، وبين من ليس له تبعية لأحد مؤسسات الجهات الدينية ولديه علم وسطي وفكر ثاقب فى توصيل معلومة للناس، مشدداً على أهمية العمل بشكل مستمر لإظهار كل من لديه علم ورؤية يدفع المجتمع بها إلى الأمام ويصحح الأفكار المغلوطة.

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