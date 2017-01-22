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مجدي عبد الغني: “كوبر” مستمر مع المنتخب حتى تصفيات كأس العالم

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مجدي عبد الغني: “كوبر” مستمر مع المنتخب حتى تصفيات كأس العالم مجدي عبد الغني: “كوبر” مستمر مع المنتخب حتى تصفيات كأس العالم

مجدي عبد الغني

 قال الكابتن مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المدير الفني للمنتخب الوطني، هيكتور كوبر، لن يترك تدريب مهما كانت نتائجه في بطولة الأمم الإفريقية المقامة في الجابون.

وأضاف “عبد الغني” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، و يذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أن “كوبر” سيواصل إدارته الفنية للمنتخب الوطني، حتى الانتهاء من تصفيات كأس العالم.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لا يجب أبدا أن يتم محاسبة المدير الفني لأي فريق بـ”القطعة”، بينما تكون المحاسبة بـ”البطولات”، مشيرا إلى أن “كوبر” يلعب بطريقة “اللي تكسب به ألعب به ويؤيده في ذلك”.

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