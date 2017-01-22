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مدينة البياضية تقيم أول سوق شعبى بأسعار رمزية للمواطنين بأول فبراير

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مدينة البياضية تقيم أول سوق شعبى بأسعار رمزية للمواطنين بأول فبراير مدينة البياضية تقيم أول سوق شعبى بأسعار رمزية للمواطنين بأول فبراير

الأحد، 22 يناير 2017 11:15 م

>الأقصر – أحمد مرعى

وافق العميد أحمد معوض رئيس مدينة البياضية بالأقصر، اليوم الأحد، عقب مشاورات ومناقشات مع أحمد أنور مرسي رئيس مجلس الأمناء بإدارة البياضية التعليمية، على إقامة أول سوق شعبي للبياضية بأسعار رمزية لخدمة المواطنين، وتقرر إنطلاقه أول فبراير المقبل، وموقعه بالقرب من مسجد الذهبي بوسط المدينة.

ومن جانبه وجه أحمد أنور مرسي رئيس مجلس الأمناء بإدارة البياضية التعليمية الدعوة للباعة الجائلين والراغبين في البيع داخل السوق، بتقديم الخدمة للمواطنين بأسعار رمزية، مؤكداً علي أنهم عليهم تجهيز أنفسهم للمنافسة في خدمة المواطنين، وضرورة تحمل المسئولية في نجاح هذا المشروع الحيوي والذي سيساهم بإذن الله في القضاء على الغلاء بنسبة كبيرة، ومن المقرر أن يخدم السوق الشعبي الجديد أكثر من 200 مواطن بمدينة البياضية.

 

 


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