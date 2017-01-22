استشهد ٥ جنود من قوات الأمن مساء اليوم الأحد، برصاص العناصر التكفيرية، أثناء عودتهم من إجازة شهرية مستقلين سيارة أجرة (تاكسي)، على طريق الحسنة – نخل بوسط سيناء.
> وأوضحت مصادر أمنية، أن سيارة يستقلها مسلحون تكفيريون رصدت تحركات سيارة الجنود واستوقفتها ونفذ مسلحوها عملية تصفية للجنود الخمسة ثم لاذوا بالفرار.
> تم نقل الشهداء الخمسة إلى مستشفى السويس العام.
استشهاد 5 مجندين في استهداف إرهابي بوسط سيناء
استشهد ٥ جنود من قوات الأمن مساء اليوم الأحد، برصاص العناصر التكفيرية، أثناء عودتهم من إجازة شهرية مستقلين سيارة أجرة (تاكسي)، على طريق الحسنة – نخل بوسط سيناء.