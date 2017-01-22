استشهاد 5 مجندين في استهداف إرهابي بوسط سيناء

استشهد ٥ جنود من قوات الأمن مساء اليوم الأحد، برصاص العناصر التكفيرية، أثناء عودتهم من إجازة شهرية مستقلين سيارة أجرة (تاكسي)، على طريق الحسنة – نخل بوسط سيناء.

> وأوضحت مصادر أمنية، أن سيارة يستقلها مسلحون تكفيريون رصدت تحركات سيارة الجنود واستوقفتها ونفذ مسلحوها عملية تصفية للجنود الخمسة ثم لاذوا بالفرار.

> تم نقل الشهداء الخمسة إلى مستشفى السويس العام.