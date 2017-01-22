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سوء الحظ يقصى الجابون من أمم أفريقيا بتعادل سلبى مع الكاميرون

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سوء الحظ يقصى الجابون من أمم أفريقيا بتعادل سلبى مع الكاميرون سوء الحظ يقصى الجابون من أمم أفريقيا بتعادل سلبى مع الكاميرون

ودع الجابونى بطولة الأمم الأفريقية التى تقام على أرضه ووسط جماهيره، بشكل مخيب للآمال، بعدما فقد فرصة الحصول على أحد المركزين المؤهلين لربع النهائى، بتعادله السلبى أمام الكاميرون، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “لاميتى” فى ختام الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

ورغم أن كل الجابونيين كانوا يعولون كثيراً على تألق نجمهم الأول بيير إيميريك أوباميانج، إلا أنه كان أكثر من خذلهم فى المباراة، بعدما أهدر فرصة سهلة للغاية، فى الدقيقة الخامسة، بغرابة شديدة، بعد أن تهادت له الكرة أمام خط المرمى، إثر تمرير عرضية.

ولم تشهد المباراة هجمات خطيرة من جانب فهود الجابون، الذين فشلوا تماماً فى الوصول المرمى الكاميرون، فى الوقت الذى ارتضى فيه منتخب الأسود نتيجة التعادل، لأنها تصب فى صالحه، وتمنحه بطاقة التأهل لربع النهائى.

وطالب المنتخب الجابونى بركلة جزاء فى الدقيقة 92 من عمر المباراة، بعد سقوط لاعبه دينيس بوانجا إثر عرقلة من الخلف، إلا أن الحكم لم يحتسب ركلة الجزاء.

وتسبب سوء الحظ فى حرمان الجابون من هدف الفوز القاتل فى الثوانى الأخيرة، بعدما تصدى القائم الكاميرونى لتسديدة صاروخية من بوانجا من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتألق حارس الأسود فابريس أوندوا، ويتصدى للتسديدة المرتدة من ديديه إندونج، ليبقى على بطاقة التأهل لربع النهائى لمنتخب بلاده.

واكتفى المنتخب الجابونى بتجميع 3 نقاط فقط من مبارياته الثلاث، ليودع البطولة من الباب الخلفى، بينما نجح المنتخب الكاميرونى فى الوصول للنقطة الخامسة، ليتأهل لربع النهائى، برفقة منتخب بوركينا فاسو، الذى رفع رصيده لنفس عدد النقاط، بعد فوزه على غينيا بيساو بثنائية نظيفة.

وانتهت المجموعة بتربع منتخب بوركينا فاسو على صدارة الترتيب، بفارق الأهداف المسجلة على الكاميرون، بينما احتل الجابون المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما تذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة بنقطة واحدة، وودع البطولة فى مشاركته الأولى، رفقة أصحاب الأرض.

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