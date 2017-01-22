أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

خبير : يمكن انتاج 1.5 مليون طن مواد بترولية شهرياً عبر استغلال النفايات

Google+ Print
خبير : يمكن انتاج 1.5 مليون طن مواد بترولية شهرياً عبر استغلال النفايات خبير : يمكن انتاج 1.5 مليون طن مواد بترولية شهرياً عبر استغلال النفايات

قال العالم في مجال الطاقة، الدكتور رمضان طمان، إنه تقدم بفكرة المدينة العملية منذ عام 2004، ولكن الحركة الفعلية والعملية لتقديمها كنموذج للحلول كان في ديسمبر 2014، بالتعاون مع مجلس الوزراء وتحت رعاية رئاسة الجمهورية، وتم عرضه في مؤتمر تحت عنوان “شبكات التنمية كنموذج انتاج تكنولوجي”.
> وأضاف طمان خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من ” على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن المحتويات الأساسية للمدينة هي جامعة ومجمع علمي تقني صناعي، واصفا أن الكنولوجيا هي الانتاج الصناعي للعلم، وأن الجامعة بكلياتها تخدم نظريا وبحثيا للخروج بنتائج عبر المجمع “التكنو-صناعي” لانتاج التكنولوجيا.
> وأوضح طمان أن من ضمن ركائز المدينة كلية لطب الطاقة المعلوماتية، وهو مجال قائم على مبدأ المعلومات البيولوجية التي يتم نقلها لجسم الإنسان، من خلال الخلايا الحية في جسم الانسان أو الحيوانات والنباتات التي يتناولها الإنسان أو في البيئة والمياه، مؤكدا أن هذا المجال يتعامل مع الثقافة العلاجية لتقديم علاج للإنسان، كما يمكن استخدامه في العديد من المجالات من الطب والزراعة والصناعة.
> وأشار طمان إلى أن من بين الأفكار المعروض كانت تحويل النفايات إلى طاقة، موضحا أن هناك ماكينات تم تنفيذها تبدأ باستهلاك 5 أطنان من النفايات المنزلية يوميا وتمدنا بمعدل 2.5 طن من المنتجات النفطية، وتوزيعها كالتالي: 40% بنزين، 30% ديزيل، و30% مازوت، مؤكدا أن هذا المشروع يغطي تكاليف انتاجه خلال ستة أشهر فقط.
> ولفت طمان إلى أن أساس المشكلة في مصر هو اهدار الأصول الخام، متابعا أن مصر بها 35 مليون طن من النفايات سنويا، وتستهلك 720 ألف طن منتجات بترولية شهرياً، مؤكدا أنه يمكن من استغلال 30 مليون من النفايات سنويا انتاج 1.5 مليون طن من المنتجات البترولية شهرياً.
> وتابع أنه مع بداية عام 2016 بدأت بوادر إيجابية للاهتمام بتلك المشروعات بعد العديد من المشاكل التي قابلها، مشددا على أن المدينة العملية أساسها هو إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها الدولة، على أن تعتمد على المواد الخام الموجودة في الدولة وبأقل تكالف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "