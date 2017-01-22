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رئيس شركة اللحوم والدواجن: الاحتياطى يكفى 6 أشهر ونتفاوض لتثبيت سعر البيض

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رئيس شركة اللحوم والدواجن: الاحتياطى يكفى 6 أشهر ونتفاوض لتثبيت سعر البيض رئيس شركة اللحوم والدواجن: الاحتياطى يكفى 6 أشهر ونتفاوض لتثبيت سعر البيض

قال صبحى طاحون، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن، إن وزير أبرم اتفاقا مع اتحاد منتجى الدواجن بطرح 10 آلاف طن فراخ وأوراك، وتم استلام كميات من الشركات التابعة لاتحاد منتجى الدواجن، لافتًا إلى أن وزارة التموين ستطرح كميات كبيرة بالمناطق الأكثر احتياجًا بنزول سيارات توزيع بتلك المناطق بأسعار مخفضة، وذلك تحت رقابة من الأجهزة الرقابية التى ستكون موجودة مع تلك السيارات.

وأضاف طاحون خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، أنه يستلم 250 طنًا يوميًا من منتجى الدواجن وبعض الشركات لطرحها بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن سعر كيلو الفراخ 20 جنيهًا ولكن عملية النقل والتخزين يتم خلالها رفع السعر ويجب أن يكون هناك هامش ربح للشركات.

وأشار طاحون إلى أنه لن تتم زيادة الأسعار فى الفترة المقبلة كما سيتم تثبيت السعر، مشيرًا إلى أن هناك عقودًا مبرمة مع اتحاد منتجى الدواجن والشركات المستوردة للدواجن والاحتياطى يكفى لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى هناك محاولات مع الاتحاد لتثبيت البيض وتوفيره بأسعار مناسبة.

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