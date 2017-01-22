أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 / 1 /2017

كتب حسام الحاج

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 / 1 / 2017 العديد من الأخبار المهمة والتي يأتى فى مقدمتها "ناجى" يوضح حقيقة ادعاء "إكرامى" الإصابة وسبب تصريحاته المثيرة للجدل.

أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، أنه لم يقصد اتهام شريف إكرامى بادعاء الإصابة والهروب من المشاركة مع الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالجابون.

جاء قيد عماد متعب مهاجم الأهلي في القائمة الأفريقية لفريقه الأحمر التي تخوض دوري الأبطال في شهر مارس المقبل، ليؤكد وجود رغبة قوية من إدارة النادي برئاسة محمود طاهر في تجديد عقد اللاعب موسما آخر تقديرا لعطائه طوال السنوات الماضية بجانب الاستفادة من خبراته خاصة في المباريات المصيرية.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن خالد قمر سيتم إنهاء إعارته لنادى الاتحاد السكندرى، وسيعود للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اقترب محمد عبد الشافى، ظهير أيسر المنتخب، من الغياب عن مباراة غانا المقرر لها الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية بالجابون، وذلك بسبب إصابته بالتواء فى الكاحل خلال لقاء أوغندا أمس السبت، والذى فاز به الفراعنة بهدف دون رد لعبد الله السعيد.

عقد رمضان صبحى، صانع ألعاب المنتخب، جلسة مع هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة بفندق الإقامة، اعتذر خلالها على السلوك الذى بدر منه عقب استبداله أمام أوغندا فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون.

أدى فريق الإسماعيلى تدريباته الجماعية اليوم الأحد خلال معسكره المغلق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، والذى انطلق بالأمس على فترتين إحداهما صباحية والثانية مسائية.

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري علي اصطحاب ثنائي الفريق ومنتخب الشباب أكرم توفيق وكريم نيدفيد لرحلة الإمارات استعدادا لمباراة السوبر امام الزمالك في العاشر من فبراير المقبل.

اعتذر الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، عن استكمال مهمته مع الفريق الأبيض، بشكل رسمى ونهائى، حيث يتولى مهمة طبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن.

يستضيف اتحاد الكرة، معسكرا لحكام اتحاد شمال أفريقيا، خلال الفترة من الأربعاء 25 يناير الجارى وحتى 29 يناير بمشروع الهدف.

وقع حسام باولو مهاجم نادى سموحة، عقود انتقاله لنادى الزمالك لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الميركاتو الشتوى الحالى.