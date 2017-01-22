رمزى وإسلام جمال يقربان "حاوى بتروجت" من الزمالك بعد توقيعه

كتب عمرو جاب الله

يجرى مسئولو الزمالك، اتصالات مع نظرائهم فى بتروجت خلال الوقت الحالى، لضم محمد رمضان صانع ألعاب الفريق البترولى والمتواجد حالياً مع المنتخب العسكرى فى عمان، مقابل 2 مليون جنيه وإعارة إسلام جمال مدافع الفريق الأبيض للنادى البترولى.

طالب مسئولو بتروجت من نظرائهم بميت عقبة بالحصول أيضاً على خدمات رمزى خالد لاعب وسط الزمالك وهوا ما جعل المفاوضات تتجدد حول شكل إتمام الصفقة والمنتظر حسمها خلال الساعات المقبلة.

كما كشف مصدر مسئول بالزمالك، أن حصول النادى الأبيض على توقيع محمد رمضان فى جلسة المهندسين التى عقدت معه قبل سفره مع المنتخب العسكرى، ليتم إنهاء كافة الاجراءات خلال الميركاتو الشتوى الحالى.