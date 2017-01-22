أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

رمزى وإسلام جمال يقربان "حاوى بتروجت" من الزمالك بعد توقيعه

Google+ Print
رمزى وإسلام جمال يقربان "حاوى بتروجت" من الزمالك بعد توقيعه رمزى وإسلام جمال يقربان "حاوى بتروجت" من الزمالك بعد توقيعه

>كتب عمرو جاب الله

يجرى مسئولو الزمالك، اتصالات مع نظرائهم فى بتروجت خلال الوقت الحالى، لضم محمد رمضان صانع ألعاب الفريق البترولى والمتواجد حالياً مع العسكرى فى عمان، مقابل 2 مليون جنيه وإعارة إسلام جمال مدافع الفريق الأبيض للنادى البترولى.

طالب مسئولو بتروجت من نظرائهم بميت عقبة بالحصول أيضاً على خدمات رمزى خالد لاعب وسط الزمالك وهوا ما جعل المفاوضات تتجدد حول شكل إتمام الصفقة والمنتظر حسمها خلال الساعات المقبلة.

كما كشف مصدر مسئول بالزمالك، أن حصول النادى الأبيض على توقيع محمد رمضان فى جلسة المهندسين التى عقدت معه قبل سفره مع المنتخب العسكرى، ليتم إنهاء كافة الاجراءات خلال الميركاتو الشتوى الحالى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي