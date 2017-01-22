لجنة العفو الرئاسى: القائمة الثالثة للمتهمين فى قضايا التظاهر وحرية التعبير

قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة ستخصص القائمة الثالثة من المحبوسين التى ستعدها اللجنة خلال الأيام المقبلة للمتهمين فى قضايا تظاهر ونشر والقضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأى، موضحا أن القائمة ستشهد حالات من الحاصلين على أحكام نهائية أو المحبوسين الاحتياطيين، حال سمح القانون بذلك.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسىي إلى أن اللجنة ستستقبل حالات جديدة من جميع الجهات لبدء فحصها ومراجعتها، موضحا أن هناك أسماء كثيرة لدى اللجنة فى الفترة الحالية يتم مراجعتها بعد أن تم الإنتهاء من إعداد القائمة الثانية وتسليمها للرئاسة.

وأوضح عضو اللجنة، أن اللجنة ستفتح باب تلقى الأسماء من الجهات الحقوقية والبرلمان والجمعيات الأهلية لبدء مراجعتها.

كان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، قال إن اللجنة سلمت مؤسسة الرئاسة، ثلاث قوائم تنظيمية فى إطار تسليم قائمة العفو الثانية مصحوبة بتقرير حول عمل اللجنة حتى الآن وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية.