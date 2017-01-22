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حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 23 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 23 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم الإثنين 23 يناير 2017


مهنياً: تحتاج لأن تقوم ببعض التصحيحا والتعديلات على وضعك المالي، لجهة التوفير والاستثمارات

عاطفياً: يشير هذا اليوم إلى مصالحة مع امرأة في المحيط كما إلى رومانسية تنشأ في المجال المهني

صحياً: ركز على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية الأوميغا 3: مثل السلمون والسردين والهارينغ، فهي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحارب الالتهابات

ابراج مكتوب

برج العقرب
أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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رئيس قسم الأخبار

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