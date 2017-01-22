حظك اليوم برج الميزان ليوم الإثنين 23 يناير 2017

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: قد تتلقى عرضاً مغرياً يغيّر مجرى حياتك، لكنك تتردد قليلاً بانتظار توضيح بعض النقاط العالقة

عاطفياً: تجد نفسك مهتماً بالأعمال الإنسانية والنشاطات الخيرية، تعيش حياة عاطفية غنية بالمفاجآت الرومنسية والشغف

صحياً: قد تشعر ببعض التعب الجسدي على الأرجح يكون مصدره نفسياً

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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