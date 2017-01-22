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بالصور.. محافظ بني سويف يصرف 10 آلاف جنيه مساعدة عاجلة لأسرة شهيد القوات المسلحة‎

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بالصور.. محافظ بني سويف يصرف 10 آلاف جنيه مساعدة عاجلة لأسرة شهيد القوات المسلحة‎ بالصور.. محافظ بني سويف يصرف 10 آلاف جنيه مساعدة عاجلة لأسرة شهيد القوات المسلحة‎

المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف

«مراسل ONA»

استقبل اليوم، المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف والد الشهيد (رجب عاطف عبد الرازق حجاج) ابن قرية منهرو والذي استشهد في الحادث الإرهابي الذي وقع بكمين الهرم في شهر ديسمبر الماضي.

حيث سلم المحافظ والد الشهيد مبلغ عشرة آلاف جنيه للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لهم والدعاء بأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأن يمن عليهم بنعمة الصبر والسلوان.

كما استمع المحافظ لمطالب أسرة الشهيد واحتياجاتهم ووعد بدراستها والعمل على الاستجابة لها وتلبيتها، مضيفاً أن بابه مفتوح في أي وقت، ومؤكداً أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطنهم.

كان المحافظ قد أدى واجب العزاء في وفاة الشهيد بقرية منهرو بمركز إهناسيا في ديسمبر 2016 بحضور عدد من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

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