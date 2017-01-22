ضبط 582 حالة غش في امتحانات جامعة بني سويف‎

مراسل «ONA»

أكد الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تشهد هدوءا وانتظاما في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى كليات الجامعة ، فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت.

وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة، وأن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوءا ملحوظا إلا من بعض حالات الغش حيث تم ضبط ( 582) حالة غش في امتحانات كليات التجارة والحقوق والآداب والصيدلة والتمريض والتعليم الصناعي والحاسبات والمعلومات والتربية والتربية الرياضية والزراعة والخدمة الاجتماعية والعلوم ورياض الأطفال وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة والهندسة والمعهد الفني للتمريض من بداية امتحانات الترم الأول للعام الجامعي 2016/2017.

وأوضح الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم ضبط (102) حالة بكلية التجارة و(350) حالة بكلية الحقوق و(34) حالة بكلية الآداب و(4) حالات بكلية العلوم و (3) حالات بكلية الصيدلة و (3) حالات بكلية التمريض و (6) حالات بكلية التعليم الصناعي و(34) حالة بكلية التربية و(11) حالة بكلية الخدمة الاجتماعية وحالة واحدة بكلية الحاسبات والمعلومات وحالتين بكلية رياض الأطفال و(17) حالة بكلية التربية الرياضية و (3) حالات بكلية الزراعة و (4) حالات بكلية العلوم الصحية التطبيقية و (3) حالات بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة وحالة واحدة بكلية الهندسة وحالتين بالمعهد الفني للتمريض، حيث تنوعت وسائل الغش ما بين النقل من ورق خارجي واستخدام الهاتف المحمول والإخلال بنظام الامتحان وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.