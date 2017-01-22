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حظك اليوم برج العذراء ليوم الإثنين 23 يناير 2017

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الإثنين 23 يناير 2017 حظك اليوم برج العذراء ليوم الإثنين 23 يناير 2017


مهنياً: لا تتدخل في مسائل لا تعنيك، رياح التغيير بدأت تعصف، وتنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه

عاطفياً: لطّف الأجواء مع الشريك بعد الغضب الذي رافقك في الأيام الماضية لئلا تدفع الثمن

صحياً: من الأفضل ان تخصص وقتاً كافياً للراحة من عناء العمل ومشاكله

ابراج مكتوب

برج العذراء
تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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رئيس قسم الأخبار

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